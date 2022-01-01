بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة طالت 14 مواطنًا

رام الله / سما /

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعات الأولى لليوم الثلاثاء بحملة اعتقالات واسعة في أنحاء الضفة المحتلة.

ففي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال، شابين بعد مداهمة منزليهما، وبحسب مصادر محلية هما: الطالب في جامعة بيرزيت الاسير المحرر عيسى شلالدة من بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، والأسير المحرر أمير أبو الظاهر من قرية أبو شخيدم شمال غرب المدينة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها مدن وقرى فلسطينية بالضفة عرف من بينهم: صهيب حمايل من محافظة رام الله، وجهاد بسام الشلبي والجريح إبراهيم أبو بكر، ومحمد محمود الأحمد من جنين.

كما اعتقلت أمين بشناق، وفادي مروان النجار من نابلس، وإياد سلطان طقاطقة، وأحمد خالد طقاطقة، ورامي علي طقاطقة، وعايد محمد طقاطقة، وماجد محمد طقاطقة من بيت فجار بمدينة بيت لحم.