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حالة الطقس اليوم وغدا

الثلاثاء 25 يناير 2022 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس اليوم وغدا



رام الله / سما /

 يطرأ اليوم إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً في ساعات الصباح ، ويسود خلال النهار جو بارد في مختلف المناطق وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة. ليلاً يبقى الجو بارداً جداً . الرياح تكون جنوبية الى جنويية شرقية تصبح جنوبية غربية مساءً وليلاً مع اقتراب منخفض جوي

 توقع الراصد الجوي داوود الطروة، ان تتأثر فلسطين والمنطقة غدا الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وخلال ساعات الصباح تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتنشط الرياح، وتسقط الامطار على أجزاء من المناطق الشمالية، كما تتساقط وتتراكم الثلوج على قمم جبال الجليل.

وأوضح الراصد الجوي، ان المنخفض الجوي سيشتد خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر، بحيث ينتشرتساقط الأمطار تدريجيا ليشمل معظم المناطق، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، وتسقط خلال هذه الفترة زخات من الثلوج فوق أجزاء مختلفة من القمم العالية، وقد تحدث تراكمات متفاوتة.

وتابع الراصد الجوي، ان ساعات المساء والليل من الأربعاء ستسقط ثلوج كثيفة على فترات فوق المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر، وتمتد أحيانا حتى 600م، ويستمر تساقط الثلوج على فترات حتى ساعات الصباح من يوم الخميس، وتحدث تراكمات تتراوح بين 5-35 سم في المناطق الجبلية في الضفة.

وخلال الفترة بعد صباح الخميس تضعف البرودة القطبية، ويتحول التساقط الثلجي الى ثلوج ذائبة وأمطار متجمدة، ولاحقا أمطار خلال يوم الخميس، وهو ما سيؤدي إلى توقف التراكم، وبدء ذوبان الثلوج لاحقا، كما تكون الفرصة مهيأة لتساقط الامطار يوم الجمعة أيضاً.

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