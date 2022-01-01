حالة الطقس اليوم وغدا

يطرأ اليوم إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً في ساعات الصباح ، ويسود خلال النهار جو بارد في مختلف المناطق وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة. ليلاً يبقى الجو بارداً جداً . الرياح تكون جنوبية الى جنويية شرقية تصبح جنوبية غربية مساءً وليلاً مع اقتراب منخفض جوي
توقع الراصد الجوي داوود الطروة، ان تتأثر فلسطين والمنطقة غدا الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وخلال ساعات الصباح تنخفض الحرارة بشكل ملموس وتنشط الرياح، وتسقط الامطار على أجزاء من المناطق الشمالية، كما تتساقط وتتراكم الثلوج على قمم جبال الجليل.
وأوضح الراصد الجوي، ان المنخفض الجوي سيشتد خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر، بحيث ينتشرتساقط الأمطار تدريجيا ليشمل معظم المناطق، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، وتسقط خلال هذه الفترة زخات من الثلوج فوق أجزاء مختلفة من القمم العالية، وقد تحدث تراكمات متفاوتة.
وتابع الراصد الجوي، ان ساعات المساء والليل من الأربعاء ستسقط ثلوج كثيفة على فترات فوق المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر، وتمتد أحيانا حتى 600م، ويستمر تساقط الثلوج على فترات حتى ساعات الصباح من يوم الخميس، وتحدث تراكمات تتراوح بين 5-35 سم في المناطق الجبلية في الضفة.
وخلال الفترة بعد صباح الخميس تضعف البرودة القطبية، ويتحول التساقط الثلجي الى ثلوج ذائبة وأمطار متجمدة، ولاحقا أمطار خلال يوم الخميس، وهو ما سيؤدي إلى توقف التراكم، وبدء ذوبان الثلوج لاحقا، كما تكون الفرصة مهيأة لتساقط الامطار يوم الجمعة أيضاً.