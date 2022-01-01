واشنطن: اعتقال سبعة متضامنين مع القضية الفلسطينية خلال تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية

واشنطن/سما/

اعتقلت شرطة مدينة واشنطن العاصمة، سبعة متضامنين مع القضية الفلسطينية من مؤسسات وجمعيات تدعم الحق الفلسطيني، خلال تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على جرائم التطهير العرقي في القدس والنقب.

وتم خلال التظاهرة تنظيم اعتصام على مدخل السفارة وإغلاقه، بمشاركة عشرات النشطاء والمتضامنين مع شعبنا وأبناء الجالية الفلسطينية.

وتجمع المتظاهرون بشكل سلمي خارج السفارة الإسرائيلية للتنديد بالطرد القسري للفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس، والنقب.

ونصب المتظاهرون ثلاث خيام، ووضعوا لافتات أمام بوابة المبنى، وارتدوا الكوفية الفلسطينية، ورفعوا لافتات كتب عليها "ارفعوا أيديكم عن الشيخ جراح!".

وأكدت منظمات وجمعيات للجالية الفلسطينية المنظمة للتظاهرة، اعتقال سبعة متظاهرين بعد انتهاء الاحتجاج، وتم احتجازهم في دائرتي شرطة في واشنطن.

وتشهد عدة مدن أميركية تظاهرات تنظمها مؤسسات وجمعيات تعنى بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني احتجاجا على جرائم التطهير العرقي، وخرجت تظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أمام المقار الفدرالية في مدن لوس انجيلوس، ونيويورك، ودالاس، وهيوستن.

وتم تنظيم فعاليات أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما ستتواصل الفعاليات خلال الأيام المقبلة في مدن أخرى.