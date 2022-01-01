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غانتس يصف هجمات المستوطنين بالضفة بـ "الإرهابية"

الإثنين 24 يناير 2022 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يصف هجمات المستوطنين بالضفة بـ "الإرهابية"



القدس المحتلة/سما/

وصف بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، هجمات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين أو قواته العسكرية ونشطاء اليسار، بأنها “إرهابية”.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن غانتس أشار في تغريدة عبر حسابه في تويتر لهجمات المستوطنين التي وقعت في قرية حوارة قرب نابلس هذا المساء.


وقال غانتس “حوادث الجريمة القومية الأخيرة في الضفة هي أحداث جادة، وهي أعمال إرهابية، وهكذا يجب أن نتعامل معها”.

وأشار إلى أنه أجرى مؤخرًا مناقشات حول القضية وأنه في خطوات متدقمة لتعزيز انتشار قوات الجيش وبمساعدة من الشرطة والشاباك في الجهود العملياتية والقانونية ضد مرتكبي تلك الجرائم القومية.

القدس

#الاستيطان #المستوطنين

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