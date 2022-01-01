حماس تكشف سبب زيارة الوفد المصري لغزة

غزة/سما/

كشف حازم قاسم الناطق الاعلامي باسم حركة حماس ،اليوم الاثنين، سبب زيارة الوفد المصري الى قطاع غزة.

وقال قاسم في تصريح لاذاعة الاقصى "ان زيارة الوفد المصري إلى قطاع غزة هي لوفد أمني وهندسي معاً ، مشيرا الى أن الوفد الهندسي جاء لمتابعة مشاريع الإعمار التي تقوم بها البعثة المصرية في قطاع غزة ضمن المبادرة التي أطلقتها مصر أثناء العدوان الصهيوني في مايو الماضي.

وأضاف "الوفد الأمني جاء للقاء القوى الفلسطينية، وذلك للحديث في الملفات ذات الإهتمام المشترك، وأن هناك جُملة من الملفات في الحالة الفلسطينية لمصر الدور الفاعل فيها.

وتابع" هذه الزيارة تأتي ضمن التواصل المستمر ما بين حماس والقاهرة من زيارات واتصالات متبادلة.

وأشار الى أن الملف الأبرز والذي تضعه حماس دائماً على سُلم أولويات لقائاتها مع كل الأطراف هو سُبل التخفيف من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي تفاقمت بفعل الحصار المتواصل.