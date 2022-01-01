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الطيراوي يهاجم منظمي معرض "فلسطين وياسر عرفات"و يطالب بإقالة المسؤولين عنه

الإثنين 24 يناير 2022 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيراوي يهاجم منظمي معرض "فلسطين وياسر عرفات"و يطالب بإقالة المسؤولين عنه



غزة/سما/

عقب اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على معرض الكاريكاتير المسيء للرمز الخالد القائد ياسر عرفات في متحف ياسر عرفات قائلاً: الخزي والعار لمنظمي المعرض الجريمة في متحفه الذي لا زال يحوي كوفيته وسلاحه ورائحته، ويشهد على فعله الوطني المقدس.

واعتبر الطيراوي في بيان صدر عنه مساء الاثنين، إقامة هذا المعرض المعيب جريمة تستوجب كواجب وطني محاسبة القائمين عليه، وطردهم من المؤسسة والمتحف فوراً، وتقديمهم للعدالة بتهمة الإساءة لصورة ورمزية وتاريخ القائد الخالد "أبو عمار" ولفلسطين وشعبها الأبي المناضل.

 وطالب الرئيس عباس بإقالة المسؤولين عن متحف ياسر عرفات ومؤسسته، كإجراء أولي مقدمة لمحاكمتهم على هذه الفعلة الشنعاء بحق القائد المؤسس والرمز الخالد ياسر عرفات.

وأكد الطيراوي بأن الموقف الشعبي الساخط على هذه الرسومات الكاريكاتيرية، وموقف أبناء الحركة الشرفاء، وأبناء فلسطين عموماً هو البوصلة الحقيقية التي تعبر عن وطنية الشارع الفلسطيني الذي لا يسمح للمارقين المنتفعين الذين يحاولون حرف البوصلة عن اتجاهها الوطني، والإساءة لرموز الفعل الوطني والقادة المؤسسين.

وطالب الطيراوي بإزالة هذا المعرض وإزالة الرسومات فوراً ومنع استمرار هذه الجريمة المهزلة وردع مرتكبيها.

وختم البيان قائلا: "ليظل اسمك عالياً وفعلك سامياً يا ختيار .. لروحك السلام".

#توفيق الطيراوي #ياسر عرفات #متحف ياسر عرفات

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