الصحة بغزة تتحدث عن آخر متسجدات الحالة الوبائية في القطاع وموعد ذروة الموجة الرابعة

غزة/سما/

تحدثت وزارة الصحة بغزة، مساء يوم الإثنين، عن آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وقال مدير دائرة الطب الوقائي بغزة مجدي ضهير، في تصريحٍ صحفي: "إنّ قطاع غزة مازال يعاني من سلاسة دلتا إلى جانب وجود إصابات متزايدة بمتحور "أوميكرون".

وأضاف ضهير: "أنّ نسبة المطعمين، لم تتجاوز 30% من إجمالي السكان من الذين حصلوا فقط على الجرعة الأولى، فيما تقل نسبة من تلقوا الجرعة الثانية و الثالثة عن ذلك بكثير".



من جانبه، قال مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة د. شحدة برهوم: "عملنا على توفير الفحوصات اللازمة لملائمة مواردنا مع وضع الجائحة"، لافتاً إلى أنّ الفحوصات متوفرة كاملة .

وتابع برهوم، في حدثثٍ لإذاعة(صوت القدس): "قبل أيام كنا نصل لـ1200 فحص وحالياً نصل إلى 3 ألاف فحص"، مُشيراً إلى أنّ وزارة الصحة رصدت منذ أربع أسابيع وجود متحور "اومكرون" بالقطاع ووصلنا إلى نسبة إصابات قرابة 79%.

وحول موعد ذروة الموجة الرابعة، توقع أنّ تكون موعدها خلال منتصف فبراير المقبل، متمنياً أنّ نكون قادرين على مواجهتها.

وأكمل: "إنّه بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، يتم حجر المصاب خمسة أيام ضمن البروتوكول المعمول به حالياً في كل المتحورات.

ودعا برهوم، في ختام حديثه، المواطنين لتلقى التطعيم للوصول لمناعة القطيع واتباع وسائل الوقاية والنظافة.