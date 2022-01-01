  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تتحدث عن آخر متسجدات الحالة الوبائية في القطاع وموعد ذروة الموجة الرابعة

الإثنين 24 يناير 2022 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تتحدث عن آخر متسجدات الحالة الوبائية في القطاع وموعد ذروة الموجة الرابعة



غزة/سما/

تحدثت وزارة الصحة بغزة، مساء يوم الإثنين، عن آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وقال مدير دائرة الطب الوقائي بغزة مجدي ضهير، في تصريحٍ صحفي: "إنّ قطاع غزة مازال يعاني من سلاسة دلتا إلى جانب وجود إصابات متزايدة بمتحور "أوميكرون".

وأضاف ضهير: "أنّ نسبة المطعمين، لم تتجاوز 30% من إجمالي السكان من الذين حصلوا فقط على الجرعة الأولى، فيما تقل نسبة من تلقوا الجرعة الثانية و الثالثة عن ذلك بكثير".
 
من جانبه، قال مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة د. شحدة برهوم: "عملنا على توفير الفحوصات اللازمة لملائمة مواردنا مع وضع الجائحة"، لافتاً إلى أنّ الفحوصات متوفرة كاملة .

وتابع برهوم، في حدثثٍ لإذاعة(صوت القدس): "قبل أيام كنا نصل لـ1200 فحص وحالياً نصل إلى 3 ألاف فحص"، مُشيراً إلى أنّ وزارة الصحة رصدت منذ أربع أسابيع وجود متحور "اومكرون" بالقطاع ووصلنا إلى نسبة إصابات قرابة 79%.

وحول موعد ذروة الموجة الرابعة، توقع أنّ تكون موعدها خلال منتصف فبراير المقبل، متمنياً أنّ نكون قادرين على مواجهتها.

وأكمل: "إنّه بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، يتم حجر المصاب خمسة أيام ضمن البروتوكول المعمول به حالياً في كل المتحورات.

ودعا برهوم، في ختام حديثه، المواطنين لتلقى التطعيم للوصول لمناعة القطيع واتباع وسائل الوقاية والنظافة.

#وزارة الصحة بغزة #غزة #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف كواليس مثيرة عن تعيين "الشيخ" لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

صحيفة: إجراءات مصرية جديدة في سيناء لتنفيذ ترتيبات وساطة غزة

وفاة عامل مصري جراء صعقة كهربائية بغزة

يديعوت: لبيد يجتمع بحسين الشيخ

صحيفة: "عقبات كبرى" قد تؤدي الى تأجيل المؤتمر الجامع في الجزائر وهذا ما تسعى اليه فتح لارضاء "الديمقراطية"

مباحث غزة تعلن القبض على 12 لصا سرقوا أغطية "المناهل"

زراعة غزة تحذر من نفوق أعداد من الأبقار والأغنام لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

التقدي

التقدير الاستراتيجي لعام 2022: "إسرائيل وحدها لا تستطيع مواجهة إيران" و الضفة على "شفير الغليان"

ناصر القدوة يهاجم المسيئين للرئيس الراحل ياسر عرفات ومؤسسته

متحف ياسر عرفات يصدر بيانا توضيحيا حول ما تم عرضه من رسمات كاريكاتيرية

وصول وفد أمني مصري إلى قطاع غزة عبر معبر "إيرز"

سيرت

أيزنكوت يعترف: عملية وحدة "سييرت متكال" في خانيونس الأفشل خلال ولايتي

الاتصالات الفلسطينية