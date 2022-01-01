الحكم المحلي تفتتح سلسلة لقاءات إرشادية لمجالس الهيئات المحلية المنتخبة من محافظة القدس

القدس المحتلة/سما/

افتتحت وزارة الحكم المحلي بحضور وزيرها المهندس مجدي الصالح صباح امس، جلسة افتتاحية إرشادية نظمتها الوزارة لمجالس الهيئات المحلية المنتخبة للعام 2022 واستهلتها في محافظة القدس، بحضور نائب محافظ القدس عبد الله صيام ورئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية موسى حديد، وعدد من المدراء العامين من الوزارة، بالإضافة إلى الرؤساء والأعضاء المنتخبين في الهيئات المحلية في القدس.

وأكد الصالح أن إطلاق هذه السلسلة من اللقاءات الارشادية والتوعوية للهيئات المحلية من محافظة القدس، يأتي من منطلق حرص الوزارة على إيلاء محافظة العاصمة الأهمية والأولوية في مختلف الاصعدة وكافة المجالات ومناحي الحياة. ودعا الهيئات المحلية كافة، للالتزام بالتشريعات القانونية الناظمة لعملها، والتي تعمل الوزارة وبشكل مستمر على إصدارها وتطوير وتحديث الموجود منها سابقا.



بدوره، أشاد صيام بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الحكم المحلي للنهوض بواقع الهيئات المحلية من خلال تمكينها ورفدها بالمشاريع التطويرية والتنموية والتي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

ومن جهته، أكد حديد أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الهيئات المحلية، ولكن بالرغم من كل ذلك عمليات البناء والتطوير مستمرة بجهود كل مكونات قطاع الحكم المحلي وبالتعاون الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني كافة كل في اختصاصه.