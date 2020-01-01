جدعون ساعر يستبعد إمكانية العودة إلى حزب الليكود

القدس المحتلة/سما/

استبعد وزير القضاء الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إمكانية العودة إلى حزب "الليكود" من جديد، وفقًا لموقع "يديعوت أحرونوت".



وقال ساعر، في اجتماع لكتلة "أمل جديد": إنه لن يعود إلى الليكود من جديد، مضيفًا، "نراقب من بعيد ما يجري في حزب الليكود".



وأوضح أنه لا مصلحة له فيما يجري داخل الليكود، وليس له أي يد في الصراعات الداخلية المستمرة في الحزب.



وانشق جدعون ساعر عن حزب "الليكود" الذي يرأسه رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، في 23 ديسمبر 2020، وأسس حزب "أمل جديد".



ويتعرض حزب الليكود حاليًا الى اهتزازات داخلية قد تطيح ببنيامين نتنياه