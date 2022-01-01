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"فلسطين النيابية" تبحث قضية تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس

الإثنين 24 يناير 2022 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فلسطين النيابية" تبحث قضية تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس



عمان/سما/

بحثت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، اليوم الاثنين، موضوع تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس المُحتلة.

واستنكر مقرر اللجنة محمد الخلايلة اعتداءات وانتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة ومن ضمنها تهجير أهل حي الشيخ جراح من منازلهم.

ودعا المُجتمع الدولي إلى ضرورة مُحاسبة إسرائيل على جرائمها، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وإنشاء دولته المُستقلة على ترابه الوطني.

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي إن مدينة القُدس المُحتلة وحي الشيخ جراح فيها، عنوان وخطة عمل للجنة، مضيفًا أن الاعتداء الإسرائيلي في هدم منازل أهالي الشيخ جراح لن ينال من صمود أهله في سعيهم لإثبات حقهم في أراضيهم ومنازلهم واسترداد حقوقهم.

من ناحيتهم، أكد أعضاء اللجنة مغير الهملان وفايز بصبوص وعماد العدوان أهمية الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتصدي لكل المُحاولات الرامية لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة.

وأعلنوا عن تضامنهم مع قضية أهالي حي الشيخ جراح، والتواصل مع وزارة الخارجية وشؤون المُغتربين بهدف تقديم الدعم والإسناد لأهالي الحي.

#لجنة فلسطين النيابية #القدس المحتلة #الشيخ جراح

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