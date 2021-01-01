  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يلتقي فعاليات ومؤسسات طوباس ويعلن عن مشاريع للمحافظة

الإثنين 24 يناير 2022 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي فعاليات ومؤسسات طوباس ويعلن عن مشاريع للمحافظة



رام الله/سما/

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، مع فعاليات ومؤسسات محافظة طوباس، للاطلاع على مطالب واحتياجات السكان المحليين، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية محافظة طوباس من الناحية الجغرافية والوطنية، منوها إلى أن هذا اللقاء جاء للاستماع لاحتياجات أبناء المحافظة.

وتحدث اشتية عن المشاريع التي نفذتها الحكومة في طوباس مؤخرا، إضافة إلى المشاريع التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، مبينا أن ما تم الإعلان عنه من مشاريع ليس نهائيا وسيتم الأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين واحتياجاتهم التي قدموها.

وأكد اشتية أنه تم إقرار 18 مليون شيقل لمشاريع البنية التحتية في محافظة طوباس، وأن الحكومة وضمن خطة العنقود الزراعي نفذت مشاريع بقيمة 11 مليون دولار، وهناك مشاريع على الجدول لإنشاء خزانات مياه، وخطوط نقل مياه بطول 44 كيلومتر.

وأوضح أن الحكومة ستقدم خلال الأيام القادمة 3 جرارات زراعية، وجرافتين "باجر" لمنطقة طوباس والأغوار الشمالية وهي جاهزة للتسليم.

وفيما يتعلق بمجال الشؤون الاجتماعية، أشار اشتية إلى أن 1285 أسرة في المحافظة تتلقى مساعدات من الحكومة، وهناك 6 آلاف شخص لديهم تأمين صحي حكومي مجاني.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة ترميم بيوت في المحافظة ممن يسكنها أشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة لتقديم كوبونات غذائية، وماكنات خياطة ووحدات طاقة شمسية للأسر الفقيرة.

وبين رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على بناء مقرات الأمن في المحافظة، وشراء مبنى الداخلية، وإنشاء 3 مكاتب بريد في طمون وتياسير وعقابا، واستكمال مشروع قصر الثقافة، ومبنى جامعة القدس المفتوحة، كما ستعمل على إقامة برج خلوي جديد لتغطية منطقة الأغوار وطوباس، وإنشاء مكتب لوزارة التعليم العالي لمصادقة الشهادات في المحافظة.

ونوه إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ وبناء وتشطيب عدة مدارس بالمحافظة، إضافة إلى تأهيل المستشفى التركي وبناء طابق جديد فيه، وبناء طابق جديد لمديرية الصحة.

وفي المجال السياحي، قال اشتية: إن الحكومة ستعمل على تأهيل تل الفارعة الأثري، وفي مجال الطاقة هناك مشاريع بقيمة 1.7 مليون دولار لتوسعة الشبكات، وفي مجال البيئة سيتم تهيئة محطة ترحيل النفايات في طوباس.

وأشار اشتية إلى أنه تم تنفيذ مشاريع طرق بقيمة 9 ملايين ونصف شيقل بالمحافظة، والآن هناك مخططات مشاريع طرق بقيمة 4.6 مليون شيقل تحت التنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء أن جميع الرديات الضريبية للمزارعين عن العام 2021 تم دفعها، وأن هناك برنامج لاستيعاب النساء العاملات في المستوطنات.

#محمد اشتيه #طوباس

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف كواليس مثيرة عن تعيين "الشيخ" لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

صحيفة: إجراءات مصرية جديدة في سيناء لتنفيذ ترتيبات وساطة غزة

وفاة عامل مصري جراء صعقة كهربائية بغزة

يديعوت: لبيد يجتمع بحسين الشيخ

صحيفة: "عقبات كبرى" قد تؤدي الى تأجيل المؤتمر الجامع في الجزائر وهذا ما تسعى اليه فتح لارضاء "الديمقراطية"

مباحث غزة تعلن القبض على 12 لصا سرقوا أغطية "المناهل"

صحة غزة: المستشفى الأوروبي على أهبة الاستعداد للتعامل مع الموجة الرابعة وهذا ما نطلبه من المصاب بأوميكرون

الأخبار الرئيسية

ناصر القدوة يهاجم المسيئين للرئيس الراحل ياسر عرفات ومؤسسته

متحف ياسر عرفات يصدر بيانا توضيحيا حول ما تم عرضه من رسمات كاريكاتيرية

وصول وفد أمني مصري إلى قطاع غزة عبر معبر "إيرز"

سيرت

أيزنكوت يعترف: عملية وحدة "سييرت متكال" في خانيونس الأفشل خلال ولايتي

ناصر

شقيق الأسير "أبو حميد": ناصر تحول إلى هيكل عظمي

الاتصالات الفلسطينية