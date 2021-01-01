اشتية يلتقي فعاليات ومؤسسات طوباس ويعلن عن مشاريع للمحافظة

رام الله/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، مع فعاليات ومؤسسات محافظة طوباس، للاطلاع على مطالب واحتياجات السكان المحليين، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية محافظة طوباس من الناحية الجغرافية والوطنية، منوها إلى أن هذا اللقاء جاء للاستماع لاحتياجات أبناء المحافظة.

وتحدث اشتية عن المشاريع التي نفذتها الحكومة في طوباس مؤخرا، إضافة إلى المشاريع التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، مبينا أن ما تم الإعلان عنه من مشاريع ليس نهائيا وسيتم الأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين واحتياجاتهم التي قدموها.

وأكد اشتية أنه تم إقرار 18 مليون شيقل لمشاريع البنية التحتية في محافظة طوباس، وأن الحكومة وضمن خطة العنقود الزراعي نفذت مشاريع بقيمة 11 مليون دولار، وهناك مشاريع على الجدول لإنشاء خزانات مياه، وخطوط نقل مياه بطول 44 كيلومتر.

وأوضح أن الحكومة ستقدم خلال الأيام القادمة 3 جرارات زراعية، وجرافتين "باجر" لمنطقة طوباس والأغوار الشمالية وهي جاهزة للتسليم.

وفيما يتعلق بمجال الشؤون الاجتماعية، أشار اشتية إلى أن 1285 أسرة في المحافظة تتلقى مساعدات من الحكومة، وهناك 6 آلاف شخص لديهم تأمين صحي حكومي مجاني.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة ترميم بيوت في المحافظة ممن يسكنها أشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة لتقديم كوبونات غذائية، وماكنات خياطة ووحدات طاقة شمسية للأسر الفقيرة.

وبين رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على بناء مقرات الأمن في المحافظة، وشراء مبنى الداخلية، وإنشاء 3 مكاتب بريد في طمون وتياسير وعقابا، واستكمال مشروع قصر الثقافة، ومبنى جامعة القدس المفتوحة، كما ستعمل على إقامة برج خلوي جديد لتغطية منطقة الأغوار وطوباس، وإنشاء مكتب لوزارة التعليم العالي لمصادقة الشهادات في المحافظة.

ونوه إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ وبناء وتشطيب عدة مدارس بالمحافظة، إضافة إلى تأهيل المستشفى التركي وبناء طابق جديد فيه، وبناء طابق جديد لمديرية الصحة.

وفي المجال السياحي، قال اشتية: إن الحكومة ستعمل على تأهيل تل الفارعة الأثري، وفي مجال الطاقة هناك مشاريع بقيمة 1.7 مليون دولار لتوسعة الشبكات، وفي مجال البيئة سيتم تهيئة محطة ترحيل النفايات في طوباس.

وأشار اشتية إلى أنه تم تنفيذ مشاريع طرق بقيمة 9 ملايين ونصف شيقل بالمحافظة، والآن هناك مخططات مشاريع طرق بقيمة 4.6 مليون شيقل تحت التنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء أن جميع الرديات الضريبية للمزارعين عن العام 2021 تم دفعها، وأن هناك برنامج لاستيعاب النساء العاملات في المستوطنات.