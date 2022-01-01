صحة غزة تنشر تعميمًا هاماً للمواطنين بشأن خدمات التطعيم وفحص "كورونا"

غزة/سما/

أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، تعميماً هاماً بهدف التخفيف على المواطنين في تلقي خدمات التطعيم وفحص عينات كوفيد-19 وخاصة الفحص السريع.

وقالت الوزارة في التعميم ،أنه تقرر أن يمتد العمل حتى الفترة المسائية، على أن يكون العمل بهذا القرار بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء، مشيرة إلى أن الفترة المسائية تمتد للساعة 6 مساءً من الأحد إلى الخميس أسبوعياً خلال الفترة الحالية.

وشددت على أن كافة مراكز الرعاية الأولية وعددها 47 مركز صحي حكومي تعمل خلال فترة الدوام الرسمي يومياً.

وفيما يلي مراكز الرعاية الصحية التي سيتم العمل بها بالفترة المسائية:

1. مركز صحي مسقط جباليا- محافظة الشمال

2. مركز صحي مسقط الرحمة-محافظة غزة

3. مركز صحي الشاطئ -محافظة غزة

4. مركز صحي دير البلح -محافظة الوسطى

5. مركز صحي شهداء خان يونس -محافظة خان يونس

6. مركز صحي بني سهيلا -محافظة خان يونس

7. مركز صحي شهداء رفح -محافظة رفح