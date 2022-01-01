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فتح ترفض الاساءة للشهيد الخالد عرفات في معرض للصور في رام الله

الإثنين 24 يناير 2022 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح ترفض الاساءة للشهيد الخالد عرفات في معرض للصور في رام الله



رام الله/سما/

أعلنت حركة فتح في إقليم رام الله والبيرة رفضها "للرسومات" المسيئة للرئيس الشهيد الخالد ياسر عرفات والتي تم عرضها خلال معرض للرسوم الكاريكاتورية في مدينة رام الله.

وقالت الحركة في بيان صحافي صادر عنها: "مـا شـاهدناه مـن صـور ورسومات مسيئة لرمزيـة ياسر عرفات وشخصيته الثوريـة هـو أمـر مرفوض وأن أي مساس برمزيـة ياسر عرفات هو إساءة لكـل أبنـاء حركـة فتــح والشعب الفلسطيني". 

وطالبت الحركة مؤسسـة ياسر عرفات بإزالـة كـل الصـور المسيئة لشخصية ياسر عرفات الثوريـة ورمزيتـه النضالية فـوراً والإعتذار عـن ذلـك، مستدركة: "سنضطر لإزالـة هـذه الصـور بأيدينا مـع تحميـل المسؤولية لمن أعطى التعليمات بتنظيم هذا المعرض".

من جانبه، قال القيادي في حركة فتح قدورة فارس إن "معرض الرسومات الكاريكاتورية عمل خبيث ومقصود وليس بريئا على الإطلاق إذ أن هناك عملية تخديش وتبهيت لصورة أبو عمار في وعي ووجدان الأجيال الصاعدة".

وأضاف: "أرى أولا أن يتم وقف المعرض وإتلاف الرسومات وثانيا تشكيل لجنة تحقيق حركية ومعاقبة المسؤولين عن هذا العمل المشبوه والتشهير بهم".

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