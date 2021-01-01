الجريمة والعنف: إصابة أم ورضيعها من النقب وشابين من الناصرة واللد

الناصرة/اللد/ سما

أصيبت أم ورضيعها بجروح متفاوتة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة سعوة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 12:17 حول إصابة امرأة ورضيع في حادث عنف وجرى نقلهما إلى شارع 31 في مفرق شوكت، حيث قدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهما إذ عانيا جروحا متوسطة".

وذكر مضمدان أن "المصابة ورضيعها وصلا بواسطة سيارة وهما بوعيهما إذ عانيا جروحا إثر تعرضهما لإطلاق نار، وعلى الفور قدمنا لهما العلاجات الأولية في المكان وهما بحالة مستقرة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وجاء في بيان للشرطة أنها "باشرت التحقيق في شجار بين فصيلين، وجرى اعتقال مشتبه بحيازته سلاح أوتوماتيكي"؛ فيما لم تعرف الخلفية بعد.

وفي الناصرة، أصيب شاب من شفاعمرو بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بين حي الكروم وشنلر بالمدينة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإنجليزي لتلقي العلاج.

وفي اللد، أصيب شاب (30 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في حادث عنف.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 12:43 حول مصاب في حادث عنف باللد، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا متوسطة في منطقة الرأس".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.