ليبرمان: عجلة الاقتصاد الإسرائيلي ستعاود دورانها منتصف فبراير

القدس المحتلة/سما/

توقع وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، أن يعود الاقتصاد الإسرائيلي للعمل بكامل طاقته مع منتصف شهر فبراير/شباط المقبل، وفقًا لموقع "واللا" العبري.



وقال ليبرمان، في اجتماع لكتلة "إسرائيل بيتنا"، إن شهر شباط سيشهد انتفاضة جديدة في الاقتصاد الإسرائيلي، بعد أن عصفت به جائحة كورونا.



وأضاف: "بشكل عام، نتطلع بتفاؤل شديد، وآمل أن يتم اتخاذ قرار بحلول نهاية الشهر بإلغاء العلامة الخضراء، باستثناء الفئات المعرضة للخطر، مثل: دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية النهارية لكبار السن".



في موضوع ذي صله، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن إسرائيل احتلت المرتبة الأولى عالمياً في عدد الإصابات اليومية بكورونا، مقارنة بعدد السكان.



وأوضحت الصحيفة أن حوالي مليون إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الشهر الجاري، فيما توفي 196 مريضًا، 20 منهم أول أمس و11 أمس.