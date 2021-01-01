البحرين و"إسرائيل" تجريان مباحثات لتعزيز التعاون في مجال التعليم

القدس المحتلة/سما/

بحث السفير الإسرائيلي لدى المنامة، آيتان نائي، مع الأمينة العامة لمجلس التعليم العالي في البحرين، رنا بنت عيسى آل خليفة، المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في قطاع التعليم، وفقًا لموقع "إسرائيل 24".



وناقش الجانبان، فرص تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع لدفع مسيرة التنمية والتقدم، بين البحرين وإسرائيل.



وأكدت آل خليفة أن العلاقات البحرينية الإسرائيلية تشهد تطوراً وتقدماً في مختلف الأصعدة.



بدوره، أكد السفير الإسرائيلي لدى البحرين حرص واهتمام إسرائيل بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات كافة، بما يلبي التطلعات المشتركة.



يشار إلى أن البحرين والإمارات وقعتا اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020.