تنمية غزة تطلق مشروع كفالة أبناء شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع في مايو 2021

غزة/سما/

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الشبكات الدولية للأعمال الإنسانية - إندونيسيا INH، أطلقت مشروع كفالة أبناء شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع في مايو 2021.

وأوضحت في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، اليوم الإثنين، أنه تم تنظيم احتفال بحضور شخصيات رسمية وعدداً من ذوي الشهداء الخميس الماضي، وخلاله تم إيداع مبلغ 450 دولار لليتيم الواحد كل 3 شهور في حساباتهم.

وأفادت بأن عدد الأيتام المستفيدين من المشروع بلغ 231 يتيماً فقدوا آبائهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مبينة أن المشروع تم تمويله من الداعية الإندونيسي آدي هدايات، والذي أعلن عن كفالة كل أيتام شهداء معركة سيف القدس.





وأشارت إلى أن هدايات ذكر أن المشروع بدأ من شهر سبتمبر عام 2021 وينتهي في شهر أكتوبر عام 2022.