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اشتية يفتتح مدرسة ويضع حجر الأساس لمشروع بناء مركز تدريب مهني طوباس

الإثنين 24 يناير 2022 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يفتتح مدرسة ويضع حجر الأساس لمشروع بناء مركز تدريب مهني طوباس



طوباس/سما/

افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، على هامش انعقاد مجلس الوزراء جلسته في محافظة طوباس والاغوار الشمالية، مدرسة الحاجة جميلة ابو خيزران الاساسية المختلطة بمدينة طوباس بدعم سخي من رجل الأعمال سالم أبو خيزران، بحضور محافظ طوباس والاغوار الشمالية يونس العاص، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

كما وضع رئيس الوزراء حجر الأساس للبدء بأعمال مشروع بناء مركز تدريبي مهني طوباس والممول من الحكومة، على أرض بتبرع من بلدية طوباس، بحضور المحافظ وعدد من الوزراء ورئيس بلدية طوباس خالد عبد الرازق.

وقال رئيس الوزراء: "بالنسبة لنا مراكز التدريب المهني تصب في عصب استراتيجية الحكومة الرامية الى تغيير نمط مخرجات العملية التعليمية، ويهمنا جدا أن ننتقل الى هذا النوع من التعليم، وهذه المراكز تخدم المنظومة العامة، وأسسنا هيئة عامة مختصة بالتدريب المهني، ونحن سعيدون جدا ونحن نضع حجر الأساس لهذا المشروع والعمل جار به، وأمواله متوفرة بالكامل ونبارك لطوباس هذا الإنجاز"

#محمد اشتية #طوباس

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