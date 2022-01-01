النقب: لوائح اتهام ضد 8 شبان على خلفية التصدي لتجريف الأراضي

النقب/سما/

قدّمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع، اليوم الإثنين، 8 لوائح اتهام ضد 8 شبان من منطقة النقب، على خلفية الاحتجاجات على ما تعرضت له قرية الأطرش – سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية، قبل عدة أيام.

وطلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقال عدد من الشبان، وتمديد مدة فرض القيود على آخرين، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.



ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام للشبان “المشاركة في أحداث الإخلال بالنظام العام” بمحاذاة الأطرش وشارع 31.

وزعمت النيابة أن “الشبان حاولوا الدخول إلى منطقة التشجير لمنع العمل في المكان، بعضهم كان ملثماً، ورشقوا حجارة نحو أفراد الشرطة”.

وتستمر المداولات في ملفات عشرات المعتقلين، ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة لوائح اتهام بحق معتقلين آخرين، فيما تواصل لجنة التوجيه العليا لعرب النقب التظاهر، منذ 8 أيام، أمام مبنى المحاكم في مدينة بئر السبع، وذلك إسناداً ودعماً للمعتقلين واحتجاجاً على استمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراض للمواطنين العرب في النقب.