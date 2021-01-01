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جاد الله: تحويل صورة القائد ياسر عرفات إلى مشاهد كاريكاتيرية جريمة يجب معاقبة مرتكبيها

الإثنين 24 يناير 2022 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاد الله: تحويل صورة القائد ياسر عرفات إلى مشاهد كاريكاتيرية جريمة يجب معاقبة مرتكبيها



غزة/سما/

استنكر القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي غسان جادالله، المشاهد والصور المسيئة للقائد ياسر عرفات، والتي جاءت خلال معرض كاريكاتير تواجد فيه قيادات ووزراء.
وأضاف جاد الله، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن "تحويل صورة القائد ياسر عرفات إلى مشاهد كاريكاتيرية ساخرة يأتي في سياق محاولة البعض تشويه كل مقدرات شعبنا وتسخيف كل رموزنا الوطنية، وأن يتم الأمر برعايةٍ رسميةٍ فلسطينية، فهذا يعتبر إساءة مقصودة وعار يلحق بأصحابه وجريمة تستحق معاقبة مرتكبيها".
وأكد، على المكانة الكبيرة للرئيس الراحل ياسر عرفات، وعلى رمزيته التي لن تتكرر بالنسبة للفلسطينيين.

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