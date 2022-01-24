ملحم يكشف حقيقة تعطيل المدارس ورياض الأطفال

رام الله/سما/

نفى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم الاثنين 24/1/2022، صحة ما يُشاع حول تعطيل المدارس، ورياض الأطفال بسبب الحالة الجوية أو الأوضاع الوبائية.

وكانت وسائل إعلام تداولت أنباءً حول تعطيل الحكومة للمدارس الحكومية، ورياض الأطفال؛ بسبب تصاعد انتشار فيروس كورونا، وتوصيات خلية الأزمة، وبسبب الأحوال الجوية.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة " في تصريح له اليوم الإثنين أن الوضع الوبائي خطير جداً في فلسطين ، وخاصة أن نسبة الحالات الإيجابية مقارنة بما يتم سحبه من عينات بلغت من 20-35%، موضحاً أنه بعد الحديث عن إمكانية تسجيل 10 آلاف حالة في اليوم، تم بالأمس تسجيل 2000 حالة ".

وأشار الشخرة إلى أن الإصابات كبيرة بين الأطفال وطلاب المدارس ، وتم التباحث مع وزارة التعليم لرصد الحالات على أن يتم إغلاق شعب، أو صفوف جراء انتشار كورونا .

وتوقع الشخرة أن يتم رفع توصيات خلال الأسبوعين القادمين، وخاصة في ظل الارتفاع الكبير للإصابات بالتزامن مع الأجواء الباردة، مبيناً أن الاتصالات متواصلة مع كافة الجهات الطبية والتعليمية .