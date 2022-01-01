هنية : منحة مالية جديدة لـ10 اتحادات رياضية فردية

غزة/سما/

كشف عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن توفير منحة مالية جديدة لـ10 اتحادات رياضية فردية، كمساعدة لها للقيام بأنشطتها.

وأوضح هنية، أن تلك الاتحادات ستحصل على مبلغ ألف دولار، كمرحلة أولى بقيمة الف دولار لكل اتحاد، بدعم من المجلس الأعلى، واللجنة الحكومية في قطاع غزة.

وستتسلم اتحادات ( ألعاب القوى، والدراجات الهوائية، والجودو، والتايكوندو، والملاكمة، والترايثون، والبيسبول، والمصارعة، والشطرنج، والقوة البدنية).



تأتي هذه المنحة ضمن منحة 100000 $ المقدمة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة ولجنة العمل الحكومي في غزة بدعم الاتحادات الفردية ودعم الاندية بكرة السلة واليد والطائرة وتنس الطاولة ورعاية بطولات الكؤوس ودعم مشاركة منتخب فلسطين لكرة البتر.