"الصحة الإسرائيلية": تسجيل 67 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

القدس المحتلة/سما/

- أعلنت الصحة الاسرائيلية اليوم الاثنين، تسجيل 67,198 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفقا لمعطيات الصحة الإسرائيلية، بلغت نسبة الفحوصات الايجابية 29.63% من مجمل الفحوصات، وبلغ عدد مصابي كورونا الذين يرقدون بالمستشفيات 2181، من بينهم 783 حالة خطيرة.

وخلال الأسبوع الاخير سجلت الصحة الاسرائيلية 493,907 اصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الاصابات منذ بدء الجائحة 1,951,631 اصابة.

وقال خبراء إسرائيليون: إن موجة الاصابة الحالية بمتحور اوميكرون بلغت ذروتها بالأيام الاخيرة، وتوقعوا أن يشهد الأسبوع الحالي تراجعا بانتشار الفيروس.

وقدر الباحث في معهد وايزمان البروفيسور عيران سيجل، اصابة 3 ملايين اسرائيلي بالفيروس، مشيرا إلى أن اسرائيل هي الاولى عالميا بأعداد الاصابة اليومية بتسجيلها ارقاما قياسية بالأسبوعين الأخيرين.