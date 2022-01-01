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متحف ياسر عرفات يصدر بيانا توضيحيا حول ما تم عرضه من رسمات كاريكاتيرية

الإثنين 24 يناير 2022 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
متحف ياسر عرفات يصدر بيانا توضيحيا حول ما تم عرضه من رسمات كاريكاتيرية



رام الله/سما/

أصدر متحف ياسر عرفات، مساء الاثنين، بيانا توضيحيا حول ما يتم عرضه من رسمات كاريكاتيرية في معرض (فلسطين وياسر عرفات).

وجاء في نص البيان " يتوجه متحف ياسر عرفات إلى جميع مُتابعيه وزواره، بأن ما يتم عرضه من رسمات كاريكاتيرية في معرض (فلسطين وياسر عرفات) خضعت إلى نقاش وفحص، وعلى ذلك سُمح بنشر تلك الرسومات، كما أنه لم يتم نشر رسومات فيها جدل ديني أو عرقي."


 
وأضاف البيان :"وإن الرسومات المعروضة وإذ كان بعضها جدلياً نوعاً ما، تُمثل وجهة نظر راسميها  في كيفية دعمهم للقضية الفلسطينية، ومُناصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات. كما أنه تم رسم شخصية أبو عمار من منظورهم الفني والثقافي والاجتماعي الخاص بهم. فبعضهم رآه بمنظار صيني، وآخر جنوب إفريقي، وآخر برازيلي.. وهكذا، وجميعهم من منظار تضامني معنا."

وتابع :"كما أن متحف ياسر عرفات، حريص كُل الحرص على الحفاظ على صورة وسيرة ومسيرة  ياسر عرفات وهذا هو العرض المتحفي، وما تم نشره بالمعرض لا يمس ياسر عرفات بشخصيته ورمزيته، ولكن فن الكاريكاتير من الفنون الجدلية والإبداعية، ومع ذلك فقد قمنا بمراجعة كل الرسومات المعروضة، وقد قمنا بإزالة كل الرسومات التي لم تلق تفهماً من الرأي العام الفلسطيني."


 
وقال البيان :"كما يتقدم المتحف بجزيل الشكر لكل الحريصين والمدافعين عن الصورة الرمزية للقائد المؤسس ياسر عرفات، وكل المتابعين لفعاليات ونشاطات المؤسسة."

#متحف ياسر عرفات #رسومات كاريكاترية

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