شقيق الأسير "أبو حميد": ناصر تحول إلى هيكل عظمي

رام الله/سما/

قال ناجي أبو حميد شقيق الأسير ناصر أبو حميد إنه تحول إلى "هيكل عظمي"، بعد أن تمكن من الوصول إلى مستشفى "برزيلاي" الإسرائيلي.

ونقل نادي الأسير عن أبو حميد قوله إنه "وصل إلى المستشفى الذي يحتجز فيه ناصر معتمدا على نفسه دون التنسيق مع أي جهة"، وأضاف: ناصر تحوّل إلى هيكل عظميّ، يتواجد معه أحد الممرضين يحاول إطعامه، فاقد القدرة على استخدام أطرافه، ومن الواضح أنه فقد القدرة على الكلام.





وأشار إلى ناصر تعرف عليه لكنه لم يتمكن الحديث معه وأكد على أن وضعه الصحي ما زال خطيراً جداً.

وقال نادي الأسير إنّ ناصر يقبع في مستشفى "برزلاي" بوضع صحي خطير منذ بداية شهر كانون الثاني/يناير الجاري، وقد واجه ناصر منذ العام الماضي سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء" ومنها خطأ طبي تعرض له بعد أنّ تبين إصابته بسرطان في الرئة.

وأكد نادي الأسير أن المرحلة التي وصل لها ناصر كانت نتيجة سياسات ممنهجة واجهها خلال سنوات اعتقاله منذ عام 2002، علمًا أن مجموع سنوات اعتقاله وصلت 33 سنة، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم المؤبد في سجون الاحتلال وله شقيق سادس شهيد.