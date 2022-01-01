كيف تحذف رسائل إنستجرام الخاصة بطريقتين؟

وكالات / سما /

يعد انستجرام منصة لنشر الصور بشكل أساسي، ويوفر أيضًا نظاما للمراسلة خاصًّا به، ومثل معظم خدمات المراسلة، لديك سيطرة كاملة على الرسائل التي يتم حفظها وأيها يتم حذفها، فإذا كان صندوق الوارد الخاص بك ممتلئًا، فإن هناك طريقتين لحذف رسائل انستجرام الخاصة بك، ويمكنك حذف المحادثات بأكملها وحذف الرسائل الفردية التي أرسلتها.

تعمل هذه الخطوات لكل من تطبيقات أيفون وأندرويد، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

حذف محادثات كاملة

1- افتح إنستجرام واضغط على أيقونة الرسائل في الزاوية العلوية اليمنى، والتي تبدو وكأنها طائرة ورقية.

2- في صفحة الرسائل، اضغط فوق الرمز الموجود في الجزء العلوي الأيمن الذي يشبه قائمة نقطية.

3- اضغط فوق جميع المحادثات التي تريد حذفها، ثم اضغط فوق "حذف" في الزاوية اليمنى السفلية.

4- قم بتأكيد رغبتك في حذف المحادثات.

تذكر أن الشخص الآخر في المحادثة سيظل قادرًا على رؤية الرسائل، ما لم يحذفها بأنفسهم.

احذف رسائلك الفردية

إذا كنت قد أرسلت رسالة قررت لاحقًا أنك تريد استعادتها، فيمكنك حذفها باستخدام خيار "إلغاء الإرسال"، سيؤدي هذا إلى حذفها للجميع في المحادثة.

1- افتح انستجرام مرة أخرى وابحث عن الرسالة التي تريد حذفها.

2- اضغط مع الاستمرار بإصبعك على الرسالة التي تريد إلغاء إرسالها.

3- عندما تظهر قائمة منبثقة، حدد خيار Unsend وتأكد من رغبتك في حذفها.

لاحظ أنه في حين أن إلغاء إرسال رسالة سيؤدي إلى حذفها للجميع، فإن إرسال رسالة قد يظل إشعارًا للجميع في المحادثة.