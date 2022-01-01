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نجم عربي جديد على أبواب الدوري الإنجليزي

الإثنين 24 يناير 2022 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم عربي جديد على أبواب الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

يدرس الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، التعاقد مع لاعب مغربي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر "يدرس توتنهام عدة خيارات لتعويض تانجي ندومبيلي، إذا انضم الأخير إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة".

وأضاف "المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، أحد اللاعبين في قائمة اهتمامات المدرب أنطونيو كونتي".

واختتم "لم يتم تحديد أو الاتفاق على أي شيء حتى الآن. هناك العديد من اللاعبين المرشحين، وسيحسم توتنهام قراره النهائي هذا الأسبوع".

ويمتد عقد سفيان أمرابط مع فيورنتينا حتى صيف عام 2025، لكنه لا يشارك بانتظام مع الفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.

#سفيان مرابط #الدوري الإنجليزي #كونتي #توتنهام

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