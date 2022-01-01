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بالأسماء .. بلاطة يطلب التعاقد مع (4) لاعبين من غزة

الإثنين 24 يناير 2022 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء .. بلاطة يطلب التعاقد مع (4) لاعبين من غزة



الضفة المحتلة / سما /

ذكرت تقارير صحفية محلية أن مركز شباب بلاطة طلب التعاقد مع (4) لاعبين من غزة للانضمام لصفوف الفريق واللعب معه في مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

وطلب بلاطة التعاقد مع لاعبي خدمات رفح أنس الشخريت ويسار الصباحين، ولاعب اتحاد بيت حانون عبد الرحمن وشاح، وأحمد أبو حسنين لاعب الشاطئ.

ويسعى بلاطة للتعاقد مع عدة لاعبين لتدعيم صفوفه لتحقيق نتائج قوية في مرحلة الإياب من دوري المحترفين بعد أن احتل المركز الثامن على جدول الترتيب برصيد (14) نقطة.

وكان بلاطة قد أعلن سابقاً عن التعاقد مع حارس شباب جباليا أحمد عفانة بشكل رسمي وينتظر اصدار تصريح وصوله للمحافظات الشمالية.

#مركز بلاطة #غزة #دوري المحترفين

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