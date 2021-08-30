طالع .. كشف أسماء 500 اسم لعائلات حصلت على الهوية الفلسطينية

رام الله / سما /

أعلن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الإثنين، كشف أسماء ٥٠٠ اسم لعائلات حصلت على الهويات الفلسطينية.

لمطالعة الكشف اضغط هنا

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الوزير حسين الشيخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

صادر عن الوزير حسين الشيخ

حول آخر المستجدات في ملف الهويات وتغيير العنوان

متابعة لما اعلنا عنه بتاريخ 30/08/2021 حول التفاهمات التي تمت بيننا وبين الجانب الاسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بهذه الملفات، حيث تم الاتفاق مؤخرا بين الجانبين على أن يتم تسوية أوضاع 10000 مواطن فلسطيني تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان، وبناء عليه وبموجب هذه التفاهمات

وبعد اجتماع عمل كان لي مع اللواء غسان عليان نوقشت فيه العديد من القضايا وكجزء من تنفيذ الخطوات المتفق عليها بين الجانبين في اجتماع فخامة الرئيس مع الوزير غانتس

فإنني أعلن اليوم عن استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات لمن دخلوا الى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية حيث حصلنا اليوم على عدد 500 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني

مرة أخرى فإنني أؤكد وكما وعدنا بأننا مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل انجاز وفي الأيام القادمة ما تبقى من الأسماء التي ارسلت في الكشوفات للجانب الاسرائيلي والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن

بناء على ذلك

أُعلن أن الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم الاثنين 24/01/2022 لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه

وذلك من أجل التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لاتمام اجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني