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الاحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال تشرين ثاني الماضي

الإثنين 24 يناير 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات السلعية المرصودة خلال تشرين ثاني الماضي



رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بارتفاع الصادرات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 27% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 148.5 مليون دولار أمريكي.

وأشار "الإحصاء" في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، إلى ارتفاع الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 84% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني من عام 2021. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 20% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية ارتفعت الواردات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 41% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 635.1 مليون دولار أمريكي.

وفي السياق، ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2021. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 47% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 486.6 مليون دولار أمريكي.

#الاحصاء #الصادرات #الواردات

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