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إصابة شابين واعتقال آخر في مخيم قلنديا شمال القدس

الإثنين 24 يناير 2022 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أصيب، اليوم الاثنين، شابان بجروح واعتقل آخر في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر، بأنها تعاملت مع إصابتين لشابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداهما بالرأس، والأخرى بالظهر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد مطير بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال مواجهات اندلعت على مدخل المخيم بين قوات الاحتلال والشبان التي أطلقت قنابل الغاز صوبهم.

وتابعت، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأغلقت حاجز قلنديا العسكري في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور عبره، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

#القدس #مخيم قلنديا

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