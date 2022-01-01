كهرباء غزة تكشف موعد تحسن جدول التوزيع

غزة / سما /

قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، محمد ثابت، إن "العجز في الكهرباء مؤقت ومرتبط بشهري يناير وفبراير"، مشيرًا إلى أن جدول الكهرباء سيبدأ في التحسن للأفضل عند دخولنا في شهر مارس.

وأضاف ثابت في حديث لإذاعة صوت الأقصى، قائلا "نوزع كميات الكهرباء المتوفرة بالعدل على محافظات قطاع غزة، وبعض المحافظات شهدت استهلاكا كبيرًا جداً، لكن سلوك الطلب على الكهرباء يختلف من محافظة عن الأخرى".

وتابع "نترقب المنخفض الجوي القادم يوم الأربعاء، ونعول على وعي المواطن في إدارة مثلى لاستهلاك كميات الكهرباء، ونبذل جهداً كبيراً من أجل إدارة عادلة للكميات الموجودة".

وفي سياق آخر، أوضح ثابت أن الشركة بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من إضاءة جسر وادي غزة، مشيرا إلى أنه خلال وقت قريب سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية والتي تمتد من الجسر حتى مفترق النصيرات البحري.

كما أشار إلى أنه التعاون مع بلدية النصيرات للعمل على إضاءة طريق الجسر بمساحة تقدر 400 متر والبلدية تعهدت بتوفير مصابيح الإنارة وتركيبها من مهمة الشركة على أعمدة الضغط العالي.

وقال مدير عام العلاقات العامة بالشركة "نسعى لتغذية منطقة الجسر بكهرباء دائمة من خلال ربطها بخلية تعمل على مدار الساعة لتوفير تيار كهربائي خلال فترات الليل، وحالياً تعمل الإضاءة ولكن ليس على مدار الساعة".