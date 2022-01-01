مشادة كلامية صاخبة بين لابيد وشاكيد بسبب مشروع قانون “لم الشمل”

القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة كان العبرية، صباح اليوم الإثنين، عن مشادة كلامية صاخبة بين وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ووزير الداخلية إيليت شاكيد، في اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، بسبب قانون “الجنسية” أو ما يعرف بـ “لم الشمل”.

وبحسب الإذاعة، فإن لابيد منع أمس مناقشة مشروع القانون ومحاولة تمريره لنقله للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وذلك للمرة الثانية في جلسات الحكومة الإسرائيلية.

وقالت شاكيد موجهةً كلامها لـ “لابيد”، أنها لن تتنازل عن تمرير مشروع القانون، وأن هذا ما سيحدث في النهاية.

وردت مصادر مقربة من لابيد على ما نشر بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يعمل على إيجاد حل، وأن مشروع القانون لن يتسبب بتفكيك الحكومة.

وكان لابيد وحزب ميرتس، قدما استئنافًا أمام الحكومة واللجنة الوزارية لشؤون التشريع على قرار اللجنة الأخير بتمرير مشروع القانون والموافقة عليه تمهيدًا لعرضه على الكنيست، الأمر الذي أوقف هذه المحاولة.

ومن المقرر أن تناقش أحزاب الحكومة الإسرائيلية، مشاريع عدة قوانين اليوم بهدف دعمها وتمريرها ومنها “لم الشمل” و “التجنيد”.

القدس