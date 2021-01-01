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الاحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات السلعية المرصودة

الإثنين 24 يناير 2022 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات السلعية المرصودة



رام الله / سما /

اعلن الاحصاء الفلسطيني ارتفاع الصادرات والواردات السلعية المرصودة* خلال شهر تشرين ثاني،11/2021 مقارنة مع الشهر السابق.

الصادرات السلعية

ارتفعت الصادرات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 27% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 148.5 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 84% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني من عام 2021. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 20% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 41% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 635.1 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2021. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر تشرين ثاني من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 47% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 486.6 مليون دولار أمريكي.

(*): تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية.

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