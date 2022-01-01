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غزة: ضبط 3 لصوص سرقوا معدات من قوارب صيد

الإثنين 24 يناير 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ضبط 3 لصوص سرقوا معدات من قوارب صيد



غزة / سما /

 ضبطت مباحث الموانئ بالشرطة في قطاع غزة، ثلاثة لصوص، قاموا بعدة سرقات من قوارب الصيادين في ميناء غزة تقدر قيمتها بـ 15 ألف شيكل.

وأوضح مدير دائرة المعابر والموانئ أحمد قنيطة في تصريح صحفي له، أنه تم إحضار اللصوص بعد الاشتباه بهم وفحص سجلهم الجنائي الذي أظهر أنهم من أصحاب العود الإجرامي، من ثم استجوابهم، حيث أقروا بسرقة أدوات صيد وأغراض أخرى من 11 قارب.

وبين قنيطة أن المسروقات شملت” 17 كشاف، ودفاشتين، وجهاز GBS، ولوحة إلكترونية، وسلك استايل، وأدوات ومعدات صيد، وصناديق سمك فارغة”.

ولفت مدير دائرة المعابر والموانئ إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم بهم حسب الأصول.

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