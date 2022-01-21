شركة "فيوجن" لخدمات الانترنت: تعرضنا لمحاولة تخريب وقرصنة منظمة وعدنا أقوى من السابق

غزة / سما /



قالت شركة فيوجن لخدمات الإنترنت في بيان لها اليوم أنها تعرضت صباح الجمعة 21/1/2022 لأعمال تخريبية وقرصنة إلكترونية أدت لتدمير موارد ومقدرات باهظة الثمن لدى الشركة قدرت بما يزيد عن مائة ألف دولار عدا عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمشتركين في خدمة الإنترنت لدى الشركة، نتيجة توقف الخدمة نهار الجمعة.



واضافت الشركة في بيانها " نطمئن جمهورنا الكريم في قطاع غزة بعودة خدمة الإنترنت بشكل أفضل مما سبق بفضل مجموعة من الخبراء والمهندسين العاملين في الشركة بالرغم مما لحق بنا من خسائر فادحة" موضحة "نعبر عن أسفنا الشديد لما لحق بمشتركينا من ضرر بسبب انقطاع خدمة الإنترنت نهار الجمعة بسبب القرصنة، ونتقدم بالشكر الجزيل لهم على صبرهم وتحملهم إلى أن تجاوزت فيوجن أزمتها، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة بخدمات جديدة والتي لطالما تميزنا بها منذ تأسيس شركة فيوجن عام 2002 في قطاع غزة وما قدمته الشركة من باقات مميزة من خدمات الإنترنت فائقة السرعة، وحرص دائم على تصميم خدمات تتناسب مع احتياجات الجمهور المختلفة أفراداً ومؤسسات، عدا عن المساهمة الفاعلة للنهوض بقطاع الإنترنت في القطاع من خلال خدمات متنوعة".

واكدت الشركة " أن عملية التخريب والقرصنة التي تعرضنا لها هي عملية تخريب منظمة ومعقدة حسب إفادة طاقم الخبراء والمهندسين في الشركة، يراد من خلالها وقف عمل الشركة ويهدف من خلالها قطع مصدر رزق مئات العائلات، فالشركة تفتح أبوابها لعمل أكثر من مائة موظف في مقرها الرئيس يضاف لذلك عشرات المكاتب في أنحاء متفرقة من قطاع غزة يعمل فيها عدد كبير من المهندسين والفنيين المختصين، سعى القراصنة لقطع أرزاقهم".

واوضحت "أن الهدف الرئيس وراء عملية التخريب والقرصنة الجبانة هو المنافسة الرخيصة يقف خلفها عدد من المنافسين لتدمير شركة فيوجن ونؤكد أنهم معروفون لدينا ونحتفظ بحقنا لدى جهات الاختصاص".

وطالبت شركة "فيوجن" الجهات المختصة بملاحقة المجرمين وقاطعي الأرزاق الذين سعوا لتدمير الشركة والعبث في مقدراتها، ونؤكد أننا سنتخذ الإجراءات القانونية كافة التي تحفظ حق الشركة وموظفيها وعائلاتهم في أرزاقهم، وتحفظ حقوق المشتركين في خدمة الشركة.

واكدت " استمرار تقديم خدماتنا رغم الظروف الصعبة وما لحق بالشركة من خسائر ورغم التحديات التي تواجهنا بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة ونعاهدكم بأننا سنبقى الأفضل ونقدم خدماتنا بتميز واقتدار كما يستحقها جمهورنا الكريم الرائع" حسب البيان.

