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الإعلامية المصرية بسمة وهبة تعلن رغبتها في "التقاعد والتفرغ للعبادة"

الإثنين 24 يناير 2022 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامية المصرية بسمة وهبة تعلن رغبتها في "التقاعد والتفرغ للعبادة"



القاهرة / وكالات /

أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، خلال تأديتها مناسك العمرة عقب تعافيها من كوفيد- 19، عن رغبتها في ”التقاعد والتفرغ للعبادة“.

ونشرت وهبة في الساعات الأولى من صباح الأحد، عبر حسابها الشخصي بموقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو من أمام الكعبة، وعلقت عليه بالقول ”استخيرك يا ربي ببيتك في التقاعد والتفرغ للعبادة ولقاء الأحبة والاهتمام بالصحة آن الأوان أم لم يأن يا الله“.

يأتي ذلك عقب 5 ساعات فقط من إعلانها في منشور مماثل عبر حسابها في ”إنستغرام“ عن تعافيها من إصابتها بمتحور أوميكرون، قالت فيه ”الحمد لله الذي عافاني من دون حول لي ولا قوة وقدر لي زيارة بيتك وشكرك يا الله“.

ونشرت وهبة في الـ14 من يناير الجاري، خلال خضوعها للعزل المنزلي، منشورا عبرت فيه عن استيائها من الشائعات التي تكتب عنها إن حالتها الصحية تدهورت بعد إصابتها بمتحور أوميكرون.

ونشرت حينذاك عبر حسابها على ”إنستغرام“، صورة لخبر شائعة مكتوب فيه إنها نقلت إلى المستشفى، لكنها أكدت فيه أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ووجهت رسالة لمروجي الشائعات قائلة ”بترجاكم بلاش إشاعات لأن الوقت ده الواحد بيبقى محتاج كلمة تشجعه مش إشاعة تزعله وبلاش عناوين بتلميحات سلبية بلاش تحطمونا وتستغلونا من أجل اللايك والشير“.

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