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طالع .. الأوقاف تعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في غزة والضفة

الإثنين 24 يناير 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طالع .. الأوقاف تعلن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في غزة والضفة



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، يوم الإثنين، عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لهذا الموسم 1443هـ -2022م في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الشركات المؤهلة من طرفها "حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم وكي لا يتعرضون للاحتيال".

وقالت إنها ستتابع عمل شركات الحج والعمرة من أجل تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، مضيفةً أنها جاهزة لاستقبال أي شكوى أو ملاحظة بهذا الخصوص.

وأعلن وزير الأوقاف حاتم البكري، أمس، عن بدء موسم العمرة لهذا العام بعد موافقة السعودية على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه نتيجة لانتشار جائحة كورونا.

وفيما يلي أسماء الشركات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف:

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