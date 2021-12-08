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هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسير شادي هلسه أثناء اعتقاله

الإثنين 24 يناير 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، إن الأسير شادي سلامة هلسه (30 عاماً) من عرب السواحرة، والمعتقل بتاريخ 8/12/2021، يعاني من آلام شديدة في أنفه إضافة إلى أوجاع شديدة في منطقة الظهر، ومن مشكلة حصر البول، فيما تتعمد إدارة المعتقل بالمماطلة بتقديم العلاج اللازم له، وتكتفي بإعطائه المسكنات.

وتابعت الهيئة أن الأسير هلسة تعرض إلى الضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال أثناء اعتقاله، مما تسبب بكسر في أنفه، إضافة الى عدم وضوح الرؤية في عينه، وضيق بالتنفس/ كما تعرض للضرب على منطقة الرأس، والرقبة.

وأكّدت الهيئة أن سلطات الاحتلال تمعن بسياسة الإهمال الطّبي المتعمّد بحقّ الأسرى، من خلال استخدام سياسات يشهدها الأسرى يومياً.

#هيئة الأسرى #سجون الاحتلال #شادي هلسه

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