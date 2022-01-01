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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 24 يناير 2022 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الإثنين:

"هآرتس":  

- التحقيق في قضية الغواصات، فرصة لفحص كافة الصفقات الأمنية للأجهزة الأمنية  

- امتناع بينت عن التصويت لتشكيل لجنة تحقيق ليس قرارا قياديا من قبله  

- جدعون ليفي يكتب: قبل أن يموت من نوبة قلبية.. فلسطيني ابن 80 عاما تم جره، وماذا لو كان جدك؟ الكلام موجه للجنود  

- تقديرات: الموجة الخامسة من الكورونا ستصل ذروتها خلال الأسبوع وتتراجع مع بداية الشهر القادم  

- لبوزير يارليف: المستوطنون الذين هاجموا نشطاء اليسار منظمة إرهابية  

- المحكمة العليا تقلص الاعتقال الإداري لماهر عناتي من مخيم الفوار  

- افتتاحية الصحيفة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بمجزرة الطنطورة  

 

صحيفة معاريف  

- الهزات الأرضية بالشمال.. عدم استعداد اسرائيل لذلك  

- الغواصات تطوف: الحكومة أقرت تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات  

- الصحة العالمية: أوروبا تقترب من نهاية تفشي الكورونا والمتحور أوميكرون سيقضي على الوباء  

- الوزير بارليف: قفزة خطيئة في إرهاب المستوطنين  

- وفد من الكنيست في قرية برقة  

- 14 امرأة متدينة: شخصية دينية مشهورة اعتدت علينا جنسيا  

 

صحيفة يديعوت احرونوت  

- لحظات قبل الحرب على أوكرانيا  

- بينت امتنع لكن الحكومة أقرت تشكيل لجنة تحقيق بقضية الغواصات  

- ناحوم برنع يكتب: هناك صلاحيات كثيرة لرئيس الحكومة لكن لا يستطيع التصرف وكأنها ملك خاص له  

- أبناء عائلة عمر أسعد ابن الثمانين عاما: الجنود كبلوه ورموه دون سبب  

- الصفقة مع نتنياهو تتأجل لكن المعركة في الليكود تزداد على خلافة نتنياهو  

- استقالة آريه درعي من الكنيست بصفقة الاعتراف بتهم جنائية مقابل الاستقالة ودفع غرامة مالية  

#الصحف الإسرائيلية

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