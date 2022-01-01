فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الإثنين:
"هآرتس":
- التحقيق في قضية الغواصات، فرصة لفحص كافة الصفقات الأمنية للأجهزة الأمنية
- امتناع بينت عن التصويت لتشكيل لجنة تحقيق ليس قرارا قياديا من قبله
- جدعون ليفي يكتب: قبل أن يموت من نوبة قلبية.. فلسطيني ابن 80 عاما تم جره، وماذا لو كان جدك؟ الكلام موجه للجنود
- تقديرات: الموجة الخامسة من الكورونا ستصل ذروتها خلال الأسبوع وتتراجع مع بداية الشهر القادم
- لبوزير يارليف: المستوطنون الذين هاجموا نشطاء اليسار منظمة إرهابية
- المحكمة العليا تقلص الاعتقال الإداري لماهر عناتي من مخيم الفوار
- افتتاحية الصحيفة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بمجزرة الطنطورة
صحيفة معاريف
- الهزات الأرضية بالشمال.. عدم استعداد اسرائيل لذلك
- الغواصات تطوف: الحكومة أقرت تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات
- الصحة العالمية: أوروبا تقترب من نهاية تفشي الكورونا والمتحور أوميكرون سيقضي على الوباء
- الوزير بارليف: قفزة خطيئة في إرهاب المستوطنين
- وفد من الكنيست في قرية برقة
- 14 امرأة متدينة: شخصية دينية مشهورة اعتدت علينا جنسيا
صحيفة يديعوت احرونوت
- لحظات قبل الحرب على أوكرانيا
- بينت امتنع لكن الحكومة أقرت تشكيل لجنة تحقيق بقضية الغواصات
- ناحوم برنع يكتب: هناك صلاحيات كثيرة لرئيس الحكومة لكن لا يستطيع التصرف وكأنها ملك خاص له
- أبناء عائلة عمر أسعد ابن الثمانين عاما: الجنود كبلوه ورموه دون سبب
- الصفقة مع نتنياهو تتأجل لكن المعركة في الليكود تزداد على خلافة نتنياهو
- استقالة آريه درعي من الكنيست بصفقة الاعتراف بتهم جنائية مقابل الاستقالة ودفع غرامة مالية