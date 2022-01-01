رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الإثنين:

"هآرتس":

- التحقيق في قضية الغواصات، فرصة لفحص كافة الصفقات الأمنية للأجهزة الأمنية

- امتناع بينت عن التصويت لتشكيل لجنة تحقيق ليس قرارا قياديا من قبله

- جدعون ليفي يكتب: قبل أن يموت من نوبة قلبية.. فلسطيني ابن 80 عاما تم جره، وماذا لو كان جدك؟ الكلام موجه للجنود

- تقديرات: الموجة الخامسة من الكورونا ستصل ذروتها خلال الأسبوع وتتراجع مع بداية الشهر القادم

- لبوزير يارليف: المستوطنون الذين هاجموا نشطاء اليسار منظمة إرهابية

- المحكمة العليا تقلص الاعتقال الإداري لماهر عناتي من مخيم الفوار

- افتتاحية الصحيفة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بمجزرة الطنطورة

صحيفة معاريف

- الهزات الأرضية بالشمال.. عدم استعداد اسرائيل لذلك

- الغواصات تطوف: الحكومة أقرت تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات

- الصحة العالمية: أوروبا تقترب من نهاية تفشي الكورونا والمتحور أوميكرون سيقضي على الوباء

- الوزير بارليف: قفزة خطيئة في إرهاب المستوطنين

- وفد من الكنيست في قرية برقة

- 14 امرأة متدينة: شخصية دينية مشهورة اعتدت علينا جنسيا

صحيفة يديعوت احرونوت

- لحظات قبل الحرب على أوكرانيا

- بينت امتنع لكن الحكومة أقرت تشكيل لجنة تحقيق بقضية الغواصات

- ناحوم برنع يكتب: هناك صلاحيات كثيرة لرئيس الحكومة لكن لا يستطيع التصرف وكأنها ملك خاص له

- أبناء عائلة عمر أسعد ابن الثمانين عاما: الجنود كبلوه ورموه دون سبب

- الصفقة مع نتنياهو تتأجل لكن المعركة في الليكود تزداد على خلافة نتنياهو

- استقالة آريه درعي من الكنيست بصفقة الاعتراف بتهم جنائية مقابل الاستقالة ودفع غرامة مالية