هارتس:اسرائيل تستعد لجلب 75 الف يهودي من أوكرانيا في حالة حدوث غزو روسي

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هارتس العبرية ان اسرائيل تستعد لاحتمال جلب يهود اوكرانيا في حالة حدوث غزة روسي .

ووفقا للصحيفة فقد جرت مناقشة بمشاركة ممثلين عن الوزارات الحكومية حول مستوى التهديد المتوقع على الجاليات اليهودية في أوكرانيا في حالة اندلاع الحرب في المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 75000 يهودي يعيشون في شرق أوكرانيا "يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بموجب قانون العودة".



و تقدر المنظمات اليهودية أنه في حالة حدوث غزو روسي، هناك احتمال أن يُطلب من إسرائيل قريبًا إحضار آلاف اليهود الأوكرانيين الذين يريدون الفرار من منطقة الخطر والوصول إلى إسرائيل.