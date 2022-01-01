مرور غزة توضِّح حالة الطرق اليوم الإثنين

غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة بغزّة، صباح يوم الإثنين 24 يناير 2022، أن الحركة المرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت إدارة المرور إلى أن شارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي" من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط، سيكونان مغلقان بشكل كلي.

ونوهت لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأوضحت المرور أنها تستقبل جميع الشكاوى والملاحظات والاستفسارات عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.