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لا وفيات.. قفزة كبيرة في اعداد الاصابات بفيروس كورونا في غزة

الإثنين 24 يناير 2022 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لا وفيات.. قفزة كبيرة في اعداد الاصابات بفيروس كورونا في غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 990 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 50 حالة، بعد إجراء 2784 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إنها لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وذكرت أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ  194434 إصابة، والحالات النشطة 3521 حالة، والمتعافين 189173 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1740 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  75 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 571804 شخصاً.

#فيروس كورونا #كورونا في غزة

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