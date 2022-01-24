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فيديو.. الإمارات: تدمير منصة إطلاق صواريخ بالجوف فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي

الإثنين 24 يناير 2022 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الإمارات: تدمير منصة إطلاق صواريخ بالجوف فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية بالجوف في اليمن فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي.

وأضافت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، تمكنت طائرة F16 من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما من قبل الدفاعات الإماراتية الجوية.

وأرفقت فيديو للحظة استهداف المنصة.

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