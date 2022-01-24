فيديو.. الإمارات: تدمير منصة إطلاق صواريخ بالجوف فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية بالجوف في اليمن فور إطلاقها صاروخين على أبوظبي.

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن (نجاح) طائرة F16 الساعة 0410 توقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما (بنجاح) من قبل دفاعاتنا الجوية مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ البالستية pic.twitter.com/SRIZ65vla3 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 24, 2022

وأضافت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، تمكنت طائرة F16 من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما من قبل الدفاعات الإماراتية الجوية.

وأرفقت فيديو للحظة استهداف المنصة.