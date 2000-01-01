رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" اليوم الإثنين، في عناوينها خبر تواصل اعتـداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، من إعطـاب سيارات وتخريب محاصيل وإغلاق طرق، وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يواصل سياساته العنصرية العنيفة.. هدم وتجريف واعتقال!!

- الرئيس يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة صيتة آل سعود

- اللجنة التحضيرية الخاصة بانعقاد المجلس المركزي تعقد اجتماعا في رام الله

- جمعيتان حقوقيتان إسرائيليتان: عدم إحاطة عائلات الأسرى بشأن حالتهم الطبية خرق للحقوق الإنسانية

- دولة فلسطين تدين اعتداءات جماعة الحوثي على السعودية والإمارات الشقيقتين

- الشيخ: الإعلان اليوم عن 500 اسم لعائلات فلسطينية حصلت على الهويات

- جنود وضباط يعترفون باعتقال المسن عمر أسعد وتكبيله والاعتداء عليه ما أدى إلى استشهاده

- وزير الأمن الداخلي يقر بأن ممارسة المستوطنين إرهاب منظم

- 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الأسرى

- 7 وفيات و2000 إصابة جديدة "كورونا" و450 حالة تعاف

- "الصحة العالمية": نهاية محتملة لوباء "كوفيد- 19" في أوروبا بعد أوميكرون

- تهم فساد تجبر درعي على الاستقالة من "الكنيست"

- مقتل شابة في جريمة إطلاق نار بالرملة

"الأيام":

- "كورونا": 7 وفيات و2000 إصابة جديدة وتسجيل 110 إصابات بين الأسرى

- اعتـداءات جيش الاحتلال والمستوطنين تتواصل: إعطـاب سيارات وتخريب محاصيل وإغلاق طرق

- وزير إسرائيلي يقر: المستوطنون يمارسون إرهابًا منظمًا ضد الفلسطينيين

- جيش الاحتلال لا ينوي توجيه اتهام لجنوده الذين تسببوا باستشهاد أسعد

- ملحم: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج سريعة للأزمة المالية

- اجتماع اللجنة التحضيرية لدورة "المركزي" و"حماس" و"الجهاد" تهاجمان انعقـاده

- "المركزية" الإسرائيلية ترد استئناف عائلة صالحية بالشيخ جراح

- فـلسطيـن تديـن بشـدة اعـتـداءات الحوثي على السعودية والإمارات

- وزير الخارجية الكويتي يقدم مقترحات للبنان لتخـفيف التوتر مع دول الخليج

- تأسيس صندوق إماراتي إسرائيلي مشترك لدعم مشاريع التكنولوجيا

- حكومة بينيت توافق على التحقيق بقضية الغواصات

- بروكسل: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للقيود الصحية

"القدس":

- مستوطنون يعطبون اطارات سيارات ويخطون شعارات معادية في سلفيت

- تصاعد إصابات كورونا بين الأسرى والتحذير من تعرض حياتهم للخطر

- الاحتلال يواصل التعتيم على حالة الأسير أبو حميد

- 7 وفيات و2000 اصابة بكورونا في فلسطين

- الشيخ يلتقي لبيد ويبحث معه قضايا سياسية

- 359 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

- الاحتلال يسرب ادعاءات جديدة في ظروف استشهاد المسن أسعد

- محكمة اسرائيلية ترفض طلب عائلة صالحية العودة الى أرضها بالشيخ جراح