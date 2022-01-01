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الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الإثنين 24 يناير 2022 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من قرية البرج جنوب الخليل، زايد إسماعيل العواودة، ومن مدينة الخليل اعتقلت الشاب عاصم إلياس أبو عيشة، واقتادتهما عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما إلى أحد مراكز الاعتقال.

كما نصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مخيم الفوار ومدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الخليل #الاحتلال

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