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الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

الإثنين 24 يناير 2022 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الإثنين، عدداً من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى ومدن بينهم أسير محرر.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر بركات فايز الخواجا خلال اقتحام منزله في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله وسط الضفة ونقلته إلى جهة مجهولة.

وكان الاحتلال سلم الخواجا خلال الفترة الماضية إخطارا بهدم منزله في البلدة.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال قرية بدرس المجاورة، وداهمت منزل أسير محرر وقامت بأعمال التفتيش.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين في الضفة الغربية عرف منهم:

عكرمة كنعان، وقصي صلاح خليلية من قرية جبع جنوب جنين ، وعاصم إلياس أبو عيشة، وزايد إسماعيل العواودة من محافظة الخليل.

#الضفة الغربية #اعتقالات

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