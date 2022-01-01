الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الإثنين، عدداً من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى ومدن بينهم أسير محرر.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر بركات فايز الخواجا خلال اقتحام منزله في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله وسط الضفة ونقلته إلى جهة مجهولة.

وكان الاحتلال سلم الخواجا خلال الفترة الماضية إخطارا بهدم منزله في البلدة.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال قرية بدرس المجاورة، وداهمت منزل أسير محرر وقامت بأعمال التفتيش.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين في الضفة الغربية عرف منهم:

عكرمة كنعان، وقصي صلاح خليلية من قرية جبع جنوب جنين ، وعاصم إلياس أبو عيشة، وزايد إسماعيل العواودة من محافظة الخليل.