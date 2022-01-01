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بيت لحم: إعادة فتح طريق “وادي النار” بعد إزاحة شاحنة أغلقته

الإثنين 24 يناير 2022 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: إعادة فتح طريق “وادي النار” بعد إزاحة شاحنة أغلقته



بيت لحم/سما/

أفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة صباح اليوم الإثنين، بأنه جرى فتح طريق “وادي النار” شمال بيت لحم، بعد ساعات من إغلاقه بسبب انزلاق شاحنة فيه.
وقال ارزيقات: “تم فتح طريق وادي النار بكلا الاتجاهين، بعد إزالة الشاحنة (كسارة ثقيلة) من الطريق”.

وكانت الشرطة ناشدت كافة المواطنين الليلة، بعدم التوجه إلى طريق وادي النار المغلق بكلا الاتجاهين إلى أن يتم إزالة الشاحنة التي انزلقت في المكان ،وضرورة إفساح المجال أمام قوات الامن والدفاع المدني والجهات المختصة، للعمل على فتح الطريق، والتي تبذل جهداً كبيراً بفتح الطريق بأسرع وقت”.

#واد النار #طريق واد النار

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