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الطقس: أجواء ماطرة وشديد البرودة

الإثنين 24 يناير 2022 06:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء ماطرة وشديد البرودة



رام الله/سما/

تبقى البلاد، اليوم الإثنين، تحت تأثير المنخفض الجوي وتتساقط الأمطار في معظم أرجاء المناطق الشمالية وأجزاء من وسط البلاد، وفي النصف الثاني من النهار تستقر الأجواء بشكل تدريجي مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة.

ومع ساعات الليل يستقر الجو تماما مع أجواء باردة جدا. ويخشى من تشكل الصقيع من جديد. الرياح نكون غربية الى جنوبية غربية خيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جدا في ساعات الصباح، ويسود خلال النهار جو بارد في مختلف المناطق وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ليلا يبقى الجو باردا جدا. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية تصبح جنوبية غربية في ساعات المساء والليل.

في يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مرفقا بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وتهطل الأمطار على الشمال والوسط خلال ساعات النهار وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بتساقط البرد، مع رياح قوية متوقعة وهبات شديدة أحيانا.

وفي ساعات العصر والمساء تتحول الأمطار إلى ثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومع ساعات الليل تتساقط الثلوج فوق معظم المرتفعات الجبلية خصوصا التي تزيد عن 850 متر عن سطح البحر وتكون متراكمة، ويحذر من خطر الانزلاقات على الطرقات نتيجة تراكم الثلوج.

في يوم الخميس، تسود أجواء باردة جدا وتتساقط الثلوج في معظم المناطق الجبلية العالية مع تراكمات جيدة، ومع ساعات النهار يتحول الهطول الثلجي الى مطري في معظم المناطق العالية نتيجة الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة.

ويبقى الجو شديد البرودة مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القطبي. ليلا يسود جو شديد البرودة وتعود فرصة الهطول الثلجي على بعض القمم العالية والتي تزيد عن 950 مترا.

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