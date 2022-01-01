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وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تدمير صاروخين أطلقهما الحوثيين باتجاه الإمارات

الإثنين 24 يناير 2022 05:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تدمير صاروخين أطلقهما الحوثيين باتجاه الإمارات



أبوظبي/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الدولة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

#الامارات #الحوثيين

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